Вандалы разрисовали стены подземных переходов в Великих Луках
Очередной факт вандализма зафиксировали в подземных переходах на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, сообщили ПАИ в городской администрации.
Неизвестные разрисовали стену подземного перехода.
Администрация города написала соответствующее заявление в полицию.
Всех, кто обладает информацией по данному факту, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки (улица Гастелло, 5а) или позвонить по телефонам 5-27-94 или 02.
Это уже не первый случай вандализма в подземных переходах в Великих Луках. Ранее подростки повредили камеру в подземном переходе, а несовершеннолетний великолучанин повредил лампу в одном из переходов. Также один из жителей города пытался повредить камеру видеонаблюдения. Кроме того, вандал исписал стены переходов краской.
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