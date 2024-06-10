Вандалы разрисовали стены подземных переходов в Великих Луках

11:39, 10 июня 2024, ПАИ

Очередной факт вандализма зафиксировали в подземных переходах на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, сообщили ПАИ в городской администрации.

Неизвестные разрисовали стену подземного перехода.

Администрация города написала соответствующее заявление в полицию.

Всех, кто обладает информацией по данному факту, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки (улица Гастелло, 5а) или позвонить по телефонам 5-27-94 или 02.

Это уже не первый случай вандализма в подземных переходах в Великих Луках. Ранее подростки повредили камеру в подземном переходе, а несовершеннолетний великолучанин повредил лампу в одном из переходов. Также один из жителей города пытался повредить камеру видеонаблюдения. Кроме того, вандал исписал стены переходов краской.