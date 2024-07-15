В Пскове пройдёт посвящённый Дню города молодёжный квиз

15:50, 15 июля 2024, ПАИ

Ежегодная командная интеллектуальная игра «Молодо-зелёно» пройдёт в Пскове 24 июля. Она будет посвящена Дню города Пскова, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Чтобы принять участие, необходимо до 23 июля собрать команду из трёх, четырёх или пяти человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно и пройти онлайн-регистрацию. Заявки примут от первых десяти команд, уточнили организаторы.

При хорошей погоде мероприятие состоится на свежем воздухе на поляне возле Псковского городского молодёжного центра (улица Максима Горького, 15). Начнётся квиз в 18:00.