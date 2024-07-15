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Общество

Тариф на отведение ливневых стоков утверждён в Пскове

Тариф на отведение поверхностных сточных вод в Пскове официально вступает в силу с 15 июля. Он утверждён приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области для муниципального предприятия Пскова «Горводоканал». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия Пскова «Горводоканал»

Тариф с НДС составит 19 рублей 15 копеек. Действовать он будет для юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся производством. Обязанность заключить договор не распространяется на обычных физических лиц, владельцев жилых помещений в многоквартирных жилых домах и владельцев жилых домов.

В соответствии с действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения (ФЗ от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»), эксплуатация сетей ливневой канализации в городе должна осуществляться эксплуатирующей организацией за счёт платы, собираемой с абонентов. Абоненты – юридические лица и ИП (владельцы земельных участков), которые имеют технологическое подключение к централизованным сетям ливневой канализации или обладают возможностью ею пользоваться без непосредственного подключения. В свою очередь, плата за содержание ливневой канализацией должна определяться на основании тарифов, установленных регулирующим органом, то есть комитетом по тарифам и энергетике Псковской области.

Напомним, в мае 2023 года администрация Пскова приняла решение о передаче горводоканалу функций содержания и обслуживания сетей ливневой системы водоотведения от МКУ «Специализированная служба». Переданное имущество ливневой канализации – это более 108 километров сетей и сооружения на них. Они имеют высокую степень износа (в среднем от 60 до 80 %) и требуют серьёзных финансовых вложений.

С мая 2023 года до получения тарифа финансирование части работ по содержанию ливневой канализации производилось за счёт выделения предприятию субсидии.

Организациям, о которых горводоканал располагает необходимыми сведениями, предприятие направит уведомление о заключении договора на водоотведение поверхностных сточных вод. Также абоненты могут подать заявку самостоятельно по электронной почте office@vdkpskov.ru или прислать по адресу 180004, Псков, улица Советской Армии, 49а.

На вопросы абонентов ответят в кол-центре предприятия по телефону 79-21-12 по будням с 8:00 до 18:00.

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