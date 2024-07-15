14 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
14 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 8 по 14 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.
За неделю в регионе провели 46 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 17 административных правонарушений.
Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии.
Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.
Три миллиона рублей потратят из бюджета Пскова на ликвидацию несанкционированных свалок
Воспитанники псковского кванториума покорили интенсив «Архипелаг-2024» мастерством пилотирования БПЛА