Форум молодых семей: как прошло бизнес-мероприятие в Пскове

15:51, 15 июля 2024, ПАИ

Форум «Мой бизнес. Псковская область. Семейный бизнес» прошёл Пскове в рамках V Форума молодых семей. Специально для семей Псковской области были организованы 33 интерактивные площадки, и одной из них стал шатёр центра «Мой бизнес».

Всего на форум зарегистрировалось порядка 470 человек. Директор центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой отметила, что акцент на молодые семьи не случаен, так как подобная работа по поддержке семейного бизнеса очень важна в Псковской области.

Сами участники делятся мнением, что работа на площадках центра «Мой бизнес» оказалась очень продуктивной, так как удалось обменяться опытом и принять участие в деловых встречах.

А заместитель директора центра «Мой бизнес» по специальным проектам Наталья Папишина подчеркнула, что в рамках работы площадок удалось не только обсудить вопросы наставничества, но и узнать, как избежать подводных камней в ведении семейного дела.

Подробнее о том, как прошёл форум «Мой бизнес. Псковская область. Семейный бизнес» и какие впечатления остались у его участников – в видеосюжете ПАИ.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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