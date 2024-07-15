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Общество

Три миллиона рублей потратят из бюджета Пскова на ликвидацию несанкционированных свалок

Обстановку с вывозом мусора в Пскове обсудили депутаты гордумы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике сегодня, 15 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Вопрос возник после того, как стало известно, что три миллиона рублей заложили в городском бюджете на ликвидацию несанкционированных свалок.

Председатель профильного комитета Юлия Пожидаева попросила представителей администрации прояснить ситуацию.

«Ситуация по ТКО нормализуется, ежедневно решаем вопросы в ручном режиме и в рабочем порядке по вывозу крупногабаритного мусора, темпы наращиваем с применением дополнительной техники», – объяснили представители администрации города.

Добавим, что доходы бюджета Пскова на 2024 год увеличиваются на сумму 17,3 млн рублей, на такую же сумму изменяется расходная часть бюджета.

Деньги предусмотрены в том числе на капремонт дорог и дворовых территорий на улице Дачной, в Дачном переулке, на улице Чапаева, в переулке Чапаева, в Корытовском переулке, на части улицы Горожанского.

Ещё часть средств направят на адаптацию объектов инфраструктуры в жилом фонде для маломобильных граждан.

Три миллиона рублей также получат и победители конкурса ТОС на укладку резинового покрытия на спортивных площадках между домами № 62 и 62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Алтаева. А также у домов № 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и домов № 12, 14, 16 на улице Звёздной.

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