Три миллиона рублей потратят из бюджета Пскова на ликвидацию несанкционированных свалок

16:49, 15 июля 2024, ПАИ

Обстановку с вывозом мусора в Пскове обсудили депутаты гордумы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике сегодня, 15 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Вопрос возник после того, как стало известно, что три миллиона рублей заложили в городском бюджете на ликвидацию несанкционированных свалок.

Председатель профильного комитета Юлия Пожидаева попросила представителей администрации прояснить ситуацию.

«Ситуация по ТКО нормализуется, ежедневно решаем вопросы в ручном режиме и в рабочем порядке по вывозу крупногабаритного мусора, темпы наращиваем с применением дополнительной техники», – объяснили представители администрации города.

Добавим, что доходы бюджета Пскова на 2024 год увеличиваются на сумму 17,3 млн рублей, на такую же сумму изменяется расходная часть бюджета.

Деньги предусмотрены в том числе на капремонт дорог и дворовых территорий на улице Дачной, в Дачном переулке, на улице Чапаева, в переулке Чапаева, в Корытовском переулке, на части улицы Горожанского.

Ещё часть средств направят на адаптацию объектов инфраструктуры в жилом фонде для маломобильных граждан.

Три миллиона рублей также получат и победители конкурса ТОС на укладку резинового покрытия на спортивных площадках между домами № 62 и 62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Алтаева. А также у домов № 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и домов № 12, 14, 16 на улице Звёздной.