Около 700 студентов-медиков ПсковГУ проходят летнюю практику в медучреждениях региона

16:59, 15 июля 2024, ПАИ

Практика в медучреждениях Псковской области стартовала у студентов института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Около 700 учащихся второго–пятого курсов этим летом работают помощниками палатной и процедурной медсестры, врача стационара и врача поликлиники, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Псковская детская областная клиническая больница стала местом прохождения практики студента четвёртого курса Евгения Кронштатова. Юношу определили в травматолого-ортопедическое отделение на должность «помощник врача стационара».

«Я очень рад, что смог попасть именно в это отделение, ведь оно имеет хирургический профиль работы. За время прохождения практики я познакомился с работой травматологического отделения: учувствовал в плановом обходе пациентов, работал с медицинской документацией, изучал рентгенограммы», – отметил он.

По мнению студента, самыми интересными и запоминающимися стали дни, когда ему удавалось понаблюдать за операциями: открытыми и закрытыми репозициями, артроскопией, установкой спиц и многими другими.

«Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу травматологического отделения – это была очень интересная и важная для меня, как для будущего специалиста системы здравоохранения, практика», – подчеркнул Евгений Кронштатов.

Студентка пятого курса Мехрангез Бахронова пришла на практику в Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии. Девушка рассказала, что занятия включали в себя участие в амбулаторных приёмах, на которых удалось самостоятельно опросить пациентов и сделать вывод о той или иной патологии, с которой они пришли.

«После четырёх практик в стационаре было интересно погрузиться в работу поликлиники, ведь амбулаторно-поликлиническое звено – первое место, куда обращаются за помощью пациенты, и очень важно качественно выполнить свою работу», – заключила Мехрангез Бахронова.

Студентка третьего курса Новелла Томасова проходит практику по месту работы. Уже семь лет она работает главной медсестрой в одной из псковских клиник. Девушка поделилась, что в её обязанности входит заполнение медицинской документации, разработка графика, закупка медицинских принадлежностей, дезинфекция и стерилизация, работа с пациентами, а также введение инъекций и помощь врачу на приёме.

Добавим, в настоящее время на медфаке обучается более тысячи студентов. В 2024 году на направлении «лечебное дело» выделено 83 бюджетных места, 40 – платных. В прошлом году проходной балл на это направление составил 192.