Псковичи примут участие в триатлоне «Медный всадник»

17:31, 15 июля 2024, ПАИ

Псковская мужская команда по триатлону примет участие в эстафете на средней дистанции «Медный всадник», которая пройдёт в Санкт-Петербурге 20 июля. Об этом сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

За награды триатлона на дистанции 113 километров поборются 36 команд.

Плавательный этап на 1,9 километра преодолеет чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев. Двукратный чемпион Европы по велоспорту на треке Павел Чурсин пройдёт этап в 90 километров. Завершит гонку легкоатлет Никита Логинов, которому предстоит пробежать полумарафон.

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