Семейное волонтёрство: заключительный заезд «Истоки. Школа» стартовал в Печорах

19:26, 15 июля 2024, ПАИ

Шестой, заключительный заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» под названием «Семейное волонтёрство: передача культурного наследия из поколения в поколение» стратовал в Печорах сегодня, 15 июля. Об этом пишет газета «Печорская правда».

33 семьи из 29 регионов приехали в Печоры. Семьи представлены не только родителями с детьми, среди участников есть бабушки и дедушки с внуками.

В течение четырёх дней для взрослых будет организована программа, включающая семинары, круглые столы и другие мероприятия. Для детей подготовлена отдельная программа.

Главная цель этого заезда – научить волонтёрские семьи адаптации проектов Росмолодёжи в их регионах, учитывая специфику каждого. У участников заезда есть уникальная возможность более подробно ознакомиться с историей и культурой родной страны.

На торжественном открытии в паломническом центре Псково-Печерского монастыря участников заезда приветствовали заместитель руководителя направления «Росмолодёжь. Добро» Анастасия Баканова, директор историко-культурного центра «Истоки» Наталья Дюпина, игумен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, архиепископ Печерский Матфей.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы иерей Фёдор Лукьянов передал участникам заезда слова поддержки и благословения от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.