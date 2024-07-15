Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Опочке

19:49, 15 июля 2024, ПАИ

Памятный митинг в честь 80-й годовщины освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны прошёл в городе сегодня, 15 июля. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Мероприятие под названием «Не властно над Памятью время» состоялось на Советской площади. В нём приняли участие юнармейцы-курсанты ВПК «Беркут» Центра образования. Они прочитали стихотворения, возложили к мемориалу памятный венок и цветы.