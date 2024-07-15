Стали известны подробности происшествия с загоревшимся автобусом в Великих Луках
Возгорание автобуса произошло на пересечении проспекта Ленина с улицей Чайкиной в Великих Луках сегодня, 15 июля. Подробности происшествия опубликовал официальный телеграм-канал Псковской области.
«Автобус госпредприятия «Славяне» двигался для проведения ремонтных работ. Пассажиров в нём в этот момент не было», – говорится в сообщении.
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
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