Стали известны подробности происшествия с загоревшимся автобусом в Великих Луках

20:04, 15 июля 2024, ПАИ

Возгорание автобуса произошло на пересечении проспекта Ленина с улицей Чайкиной в Великих Луках сегодня, 15 июля. Подробности происшествия опубликовал официальный телеграм-канал Псковской области.

«Автобус госпредприятия «Славяне» двигался для проведения ремонтных работ. Пассажиров в нём в этот момент не было», – говорится в сообщении.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.