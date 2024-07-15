Как печерянин выиграл три миллиона рублей в лотерею
Печерянин Раймо Крансма выиграл в лотерею три миллиона рублей. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
Мужчина год назад стал приобретать в мобильном приложении билеты одной из гослотерей. По его словам, делал это не ради выигрыша, а ради азарта. Каждую неделю он приобретал по два-три билета.
«Итоги розыгрыша я посмотрел в интернете. Объявили, что выиграли два билета, один из них – в Псковской области. Стал проверять и понял, что это мой билет. Подумал: вот повезло, выиграл, наверно, тысяч семь. Почему-то именно эта цифра пришла в голову», – отметил победитель лотереи.
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