Как печерянин выиграл три миллиона рублей в лотерею

21:00, 15 июля 2024, ПАИ

Печерянин Раймо Крансма выиграл в лотерею три миллиона рублей. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Мужчина год назад стал приобретать в мобильном приложении билеты одной из гослотерей. По его словам, делал это не ради выигрыша, а ради азарта. Каждую неделю он приобретал по два-три билета.

«Итоги розыгрыша я посмотрел в интернете. Объявили, что выиграли два билета, один из них – в Псковской области. Стал проверять и понял, что это мой билет. Подумал: вот повезло, выиграл, наверно, тысяч семь. Почему-то именно эта цифра пришла в голову», – отметил победитель лотереи.