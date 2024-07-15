В Палкинском районе перекроют участок дороги Изборск – Палкино – Остров 27 июля

20:25, 15 июля 2024, ПАИ

В Палкинском районе перекроют участок дороги Изборск – Палкино – Остров для прохождения праздничной колонны к братскому захоронению и проведения торжественного митинга в честь 80-й годовщины освобождения Палкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Временное прекращение движения транспорта будет введено 27 июля с 12:30 до 15:00 на участке автодороги Изборск – Палкино – Остров, проходящем по улице Островской (от здания администрации Палкинского района до братских захоронений).

Объезд осуществляется через Палкино от улицы Набережной по улице Заречной или по переулку Почтовому и улице Подгорной.