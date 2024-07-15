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Общество

Екатерина Астафьева – о диспансеризации: Самое время позаботиться о своём здоровье

Псковичи могут с удобством пройти диспансеризацию в отделении профилактики городской поликлиники, расположенной по адресу Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б в Пскове. О мероприятиях первого этапа диспансеризации, о случаях применения «тяжёлой артиллерии» и почему летом самое время пройти диспансеризацию, рассказала и. о. главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева в программе «Место встречи» в эфире «7 НЕБО».

«На Кузбасской Дивизии, 22 в корпусе Б можно получить все услуги первого этапа диспансеризации, а при необходимости пройти дополнительные обследования в рамках выявленных заболеваний», – сказала Екатерина Астафьева.

По её словам, в случае выявленной патологии на первом этапе диспансеризации пациент проходит дообследование, ему назначаются более углублённые исследования. В ход идёт «тяжелая артиллерия», а именно КТ и УЗИ-диагностика или, например, проведение электронейромиографии. Как пояснила гостья эфира, электронейромиография (ЭНМГ) – это современный метод инструментальной диагностики, позволяющий определить сократительную способность мышц и состояние нервной системы.

Кроме того, в поликлинике были приняты меры для сокращения очередей, а сам процесс прохождения диспансеризации стал более удобным для граждан.

«Мы поработали над тем, чтобы исключить очереди. В случае необходимости открывается дополнительный кабинет забора крови. Сейчас самое время, когда основная масса пожилых людей уже позаботилась о своём здоровье и прекрасно отдыхает. Как раз тем, кто сейчас работает или находится в отпуске, самое время позаботиться о своём здоровье», – сказала гостья эфира.

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