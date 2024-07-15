Екатерина Астафьева – о диспансеризации: Самое время позаботиться о своём здоровье
Псковичи могут с удобством пройти диспансеризацию в отделении профилактики городской поликлиники, расположенной по адресу Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б в Пскове. О мероприятиях первого этапа диспансеризации, о случаях применения «тяжёлой артиллерии» и почему летом самое время пройти диспансеризацию, рассказала и. о. главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева в программе «Место встречи» в эфире «7 НЕБО».
«На Кузбасской Дивизии, 22 в корпусе Б можно получить все услуги первого этапа диспансеризации, а при необходимости пройти дополнительные обследования в рамках выявленных заболеваний», – сказала Екатерина Астафьева.
По её словам, в случае выявленной патологии на первом этапе диспансеризации пациент проходит дообследование, ему назначаются более углублённые исследования. В ход идёт «тяжелая артиллерия», а именно КТ и УЗИ-диагностика или, например, проведение электронейромиографии. Как пояснила гостья эфира, электронейромиография (ЭНМГ) – это современный метод инструментальной диагностики, позволяющий определить сократительную способность мышц и состояние нервной системы.
Кроме того, в поликлинике были приняты меры для сокращения очередей, а сам процесс прохождения диспансеризации стал более удобным для граждан.
«Мы поработали над тем, чтобы исключить очереди. В случае необходимости открывается дополнительный кабинет забора крови. Сейчас самое время, когда основная масса пожилых людей уже позаботилась о своём здоровье и прекрасно отдыхает. Как раз тем, кто сейчас работает или находится в отпуске, самое время позаботиться о своём здоровье», – сказала гостья эфира.
Михаил Ведерников поздравил опочан с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Модульную врачебную амбулаторию и 27 новых ФАПов построят в Псковской области по нацпроекту в этом году