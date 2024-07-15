Модульную врачебную амбулаторию и 27 новых ФАПов построят в Псковской области по нацпроекту в этом году

22:34, 15 июля 2024, ПАИ

В 2024 году в Псковской области возведут 27 модульных ФАПов и одну модульную врачебную амбулаторию, проведут ремонт 30 медицинских объектов. Работы реализуются благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и президентскому нацпроекту «Здравоохранение», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Новая врачебная амбулатория возводится в деревне Писковичи Псковского района, отметил глава региона. Кроме того, три ФАПа строят в Порховском районе. По два ФАПа появится в Гдовском, Дедовичском, Пустошкинском, Псковском, Великолукском районах, в Плюсском и Бежаницком муниципальных округах.

По одному ФАПу возведут в Невельском, Локнянском, Красногородском, Новоржевском, Стругокрасненском МО, а также в Новосокольническом, Островском, Палкинском, Пушкиногорском и Себежском районах.