Соревнования по фиджитал-танцам пройдут в Пскове 20 июля

23:47, 15 июля 2024, ПАИ

Соревнования по фиджитал-танцам проведут в Пскове 20 июля. До окончания регистрации для участия в дисциплине «ритм-симулятор» (фиджитал-танцы) осталось меньше пяти дней, сообщает Федерация фиджитал-спорта Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Проще говоря, мы проведём танцевальный конкурс. Это мероприятие будет не только интересным, но и полезным», – подчеркнули в федерации.

Мероприятие состоится 20 июля в 10:00 в «Лофте» на улице Спортивной, 1б. Победитель будет представлять Псковскую область на соревнованиях СЗФО в Санкт-Петербурге 26–28 июля.

Зарегистрироваться можно по ссылке.