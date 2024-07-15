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Спорт

Соревнования по фиджитал-танцам пройдут в Пскове 20 июля

Соревнования по фиджитал-танцам проведут в Пскове 20 июля. До окончания регистрации для участия в дисциплине «ритм-симулятор» (фиджитал-танцы) осталось меньше пяти дней, сообщает Федерация фиджитал-спорта Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Проще говоря, мы проведём танцевальный конкурс. Это мероприятие будет не только интересным, но и полезным», – подчеркнули в федерации.

Мероприятие состоится 20 июля в 10:00 в «Лофте» на улице Спортивной, 1б. Победитель будет представлять Псковскую область на соревнованиях СЗФО в Санкт-Петербурге 26–28 июля.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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