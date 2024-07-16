В Палкинском районе мужчину наказали за повторную езду в нетрезвом виде

10:01, 16 июля 2024, ПАИ

39-летнего мужчину осудили в Палкинском районе за езду в пьяном виде, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Местного жителя обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия).

В мае в дежурную часть по Палкинскому району поступило сообщение о водителе, машина которого виляла из стороны в сторону. После этого сотрудники ГИБДД обнаружили этот автомобиль опрокинутым в кювете. По результатам освидетельствования стало известно, что мужчина был пьян.

При этом местный житель уже ранее был пойман за подобное правонарушение и отбывал десять суток ареста.

Водителю назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами на два года. Также был конфискован автомобиль мужчины.