Росгвардейцы задержали укравшую продукты псковичку

10:19, 16 июля 2024, ПАИ

46-летняя женщина подозревается в хищении продуктов из магазина на Рижском проспекте в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

15 июля сотрудники отдела вневедомственной охраны получили информацию, что из охраняемого гипермаркета поступил сигнал тревоги. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 46-летнюю псковичку.

По факту кражи проводится проверка, подчеркнули в пресс-службе.