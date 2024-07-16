Псковичам напомнили основания для отключения газа

10:27, 16 июля 2024, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» провели очередной совместный рейд в Бежаницах, Локне и Новосокольниках. Мероприятия проводились в отношении абонентов, которые на протяжении долгого времени уклоняются от заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Накануне рейда четыре абонента пришли в единые клиентские центры газовых компаний, заключили необходимые договоры и избежали отключения. Подача газа приостановлена четырём абонентам за отсутствие договора.

С начала года сотрудники газовых компаний проводят в Псковской области регулярную информационную работу о важности и необходимости заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования.

В «Газпром межрегионгаз Псков» напоминают, что для возобновления подачи газа после отключения абонентам необходимо заключить договор на ТО ВКГО, а также оплатить расходы по отключению и подключению к газораспределительной сети.

«На первом месте при использовании газа в быту стоит безопасность. Не только своя, но и всех жителей многоквартирных домов. Необходимо заключить договор, ежегодно проводить техническое обслуживание для предотвращения нештатных ситуаций», – отметила главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.