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Общество

13 человек с симптомами острых инфекций госпитализировали в Псковской области

13 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций госпитализировали в Псковской области с 8 по 14 июля. Это на два случая больше, чем на предыдущей неделе, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

13 человек с симптомами острых инфекций госпитализировали в Псковской области. Фото: ПАИ

Всего за этот период в области выявили 1003 случая ОРВИ. Среди них детей до 14 лет – 57,5 %.

Кроме того, в регионе зарегистрировали три случая новой коронавирусной инфекции. Также в регионе уменьшилось на 6,3 % количество внебольничных пневмоний – их число составило 60.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, в свою очередь, остаётся на уровне среднего многолетнего показателя. В области за неделю зарегистрировали 62 случая.

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