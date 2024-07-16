Концерт «Эпоха органа» пройдёт в Пскове

11:14, 16 июля 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Эпоха органа» пройдёт 20 июля в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для гостей выступит органистка Мария Гапон. Зрители услышат музыкальные произведения XVI–XIX веков: немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, нидерландского композитора и органиста Яна Питерсзона Свелинка, немецких композиторов-романтиков, пианистов и органистов XIX века Роберта Шумана и Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди и других.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно сделать перед началом.

Концерт начнётся в 16:00, его продолжительность – 65 минут без антракта.