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Культура

Концерт «Эпоха органа» пройдёт в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Эпоха органа» пройдёт 20 июля в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Концерт органной музыки «Эпоха органа» пройдёт в Пскове. На фото: Мария Гапон. Фото предоставили организаторы

Для гостей выступит органистка Мария Гапон. Зрители услышат музыкальные произведения XVI–XIX веков: немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, нидерландского композитора и органиста Яна Питерсзона Свелинка, немецких композиторов-романтиков, пианистов и органистов XIX века Роберта Шумана и Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди и других.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно сделать перед началом.

Концерт начнётся в 16:00, его продолжительность – 65 минут без антракта.

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