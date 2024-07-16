Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Велосипедисты Псковской области выиграли медали первенства России

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России и всероссийских соревнований по велосипедному спорту в многодневной гонке по шоссе. Старты прошли в Пушкинских Горах с 7 по 12 июля, сообщили ПАИ в Центре подготовки велосипедистов Великих Лук.

Велосипедисты Псковской области выиграли медали первенства России. Фото: Центр подготовки велосипедистов Великих Лук

Велогонка прошла в пять этапов. Псковскую область представили шесть спортсменов, которые боролись за награды с гонщиками из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежской области.

Победу в зачёте среди девушек 15–16 лет одержала псковичка Олеся Семёнова. Серебро завоевала её землячка Людмила Котельникова. Также бронзовую награду соревнований на втором этапе в индивидуальной гонке завоевала великолучанка Дарья Богданова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июля 2024

Псковичей приглашают принять участие в отборочном турнире Кубка России по интерактивному футболу
16 июля 2024

Велосипедисты Псковской области выиграли медали первенства России
16 июля 2024

Итоги праздничного турнира по самбо подвели в Пушкинских Горах
16 июля 2024

Семикратный чемпион России поддержал паралимпийца Алексея Обыденнова перед его велозабегом из Изборска
15 июля 2024

Псковичи примут участие в триатлоне «Медный всадник»
15 июля 2024

ФК «Псков» сыграет в первом раунде Кубка России с «Луки-Энергией»
15 июля 2024

Псковичка выиграла два серебра первенства Белоруссии по лёгкой атлетике
15 июля 2024

Четыре награды завоевали псковичи на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...