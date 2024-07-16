Велосипедисты Псковской области выиграли медали первенства России

11:17, 16 июля 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России и всероссийских соревнований по велосипедному спорту в многодневной гонке по шоссе. Старты прошли в Пушкинских Горах с 7 по 12 июля, сообщили ПАИ в Центре подготовки велосипедистов Великих Лук.

Велогонка прошла в пять этапов. Псковскую область представили шесть спортсменов, которые боролись за награды с гонщиками из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежской области.

Победу в зачёте среди девушек 15–16 лет одержала псковичка Олеся Семёнова. Серебро завоевала её землячка Людмила Котельникова. Также бронзовую награду соревнований на втором этапе в индивидуальной гонке завоевала великолучанка Дарья Богданова.

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