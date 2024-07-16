Псковичей приглашают принять участие в отборочном турнире Кубка России по интерактивному футболу
Участников из регионов, входящих в объединение федераций футбола «Северо-Запад», приглашают принять участие в отборочном турнире Кубка России по интерактивному футболу. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».
Минимальный возраст желающих должен составлять не менее 16 лет. Отборочный турнир завершится не позднее 23 августа и проводится без заявочного взноса.
Соревнования по интерактивному футболу пройдут в игре EA FC 24 на PlayStation 5.
Отметим, что победитель соревнований получит право выступить в основном этапе Кубка России.
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Псковичей приглашают принять участие в отборочном турнире Кубка России по интерактивному футболу
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