Зарубившего топором пасынка мужчину осудили в Великих Луках

11:42, 16 июля 2024, ПАИ

В Великих Луках осудили мужчину, который убил своего пасынка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что ссора между мужчиной и его пасынком произошла из-за того, что отчим на постоянной основе пил алкоголь.

Желая разобраться с пасынком, великолучанин взял в прихожей топор и ударил им его в голову. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

В суде мужчина свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.