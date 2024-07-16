Десять дней дали подрядчику на завершение работ в сквере на улице Вокзальной в Великих Луках

12:42, 16 июля 2024, ПАИ

Десять дней дали члены приёмной комиссии подрядчику на завершение работ в сквере на улице Вокзальной в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В рамках предварительной приёмки площадки на острове Дятлинка и сквера на улице Вокзальной члены комиссии ознакомились с выполненными работами. Так, на объектах заасфальтировали площадки для малых архитектурных форм, установили столбы для освещения с видеонаблюдением, уложили тротуарную плитку и смонтировали фонтан в сквере на улице Вокзальной.

Однако на улице Вокзальной не были установлены светильники и уложено резиновое покрытие вокруг малых архитектурных форм.

В соответствии с действующим законодательством и условиями контракта приёмная комиссия установила подрядчику десятидневный срок на завершение всех работ и устранение недостатков. Подрядчик заверил, что приняты все меры для выполнения условий контракта.

После десятидневного срока проведут повторную приёмку выполненных работ, отметили в пресс-службе администрации.