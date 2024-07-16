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Общество

В России запретят SIM-карты без проверки в МВД

Законопроект об ужесточении требований к продаже SIM-карт приняла Госдума РФ в первом чтении 15 июля. Соответствующие поправки в закон «О связи» проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии 4 августа. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно поправкам, пополнить баланс мобильного телефона можно будет только при предъявлении паспорта, а приобрести SIM-карту – после проверки паспортных данных покупателя по базе МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). За несоблюдение этих требований продавцам будет грозить штраф в размере до десяти тысяч рублей за каждую SIM-карту, проданную с нарушениями. Отмечается, что инициатива направлена на решение проблемы «серых» SIM-карт и телефонного мошенничества.

«При совершении мошенничеств принятие средств от потерпевших происходит на абонентские номера сотовых операторов, в дальнейшем злоумышленники переводят деньги на банковские счета, цифровые или криптокошельки», – отметил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин в разговоре с «Коммерсантом». По его мнению, это связано с нарушением операторами законодательства при продаже SIM-карт.

Авторы Telegram-канала «Белый интернет» также считают необходимым введение требований против телефонного мошенничества. «Долгое время оборот «серых» SIM-карт никак не регулировался, что создало целый нелегальный рынок, используемый в преступных целях. Ограничение доступа к таким номерам существенно усложнит деятельность мошенников», – говорится в сообщении.

Продажа анонимных SIM-карт – серьёзная угроза безопасности граждан, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества Александр Малькевич. Он отметил, что нелегально приобретённые номера часто используются мошенниками и террористами для совершения преступлений.

Tele2 уже внедрила систему проверки в СМЭВ при подключении к сети по российскому паспорту, сообщил представитель оператора «Ведомостям». Так работают салоны всей «большой четвёрки» – МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2, уточнил ещё один источник издания. Представитель «Билайна» подчеркнул, что законопроект – «важный шаг в борьбе с телефонным мошенничеством».

Напомним, что 19 июня на заседании Госдумы РФ в первом чтении был одобрен законопроект, по которому иностранцам будет запрещено оформлять на себя более десяти абонентских номеров.

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