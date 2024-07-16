В Гдовском районе проводят капитальный ремонт больницы

12:35, 16 июля 2024, ПАИ

Капитальный ремонт проводят в Гдовской районной больнице в этом году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». На эти цели выделено 4,6 млн рублей, сообщили ПАИ в областном комитете по здравоохранению.

Работы начались в конце апреля и уже близятся к завершению.

В больнице уже полностью заменили систему отопления. На данный момент рабочие утепляют фасады здания. Теперь даже в самые сильные зимние холода пациентам и врачам будет тепло и комфортно, подчеркнули в комитете.

Модернизация инфраструктуры здравоохранения стала возможна благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что модульную врачебную амбулаторию и 27 новых ФАПов построят в Псковской области по нацпроекту в этом году.