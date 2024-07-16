Студенты ПсковГУ разработали инвестиционные паспорта муниципалитетов Псковской области

13:33, 16 июля 2024, ПАИ

Студенты ПсковГУ разработали инвестиционные паспорта муниципалитетов Псковской области в рамках проекта «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края», сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестполитике Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июля.

«Целью нашего совместного проекта была разработка так называемых инвестиционных паспортов муниципальных образований. Причём изначально мы ставили целью необходимость подключения к проекту студентов в качестве разработчиков, чтобы ребята сами попробовали войти в положение инвестора и сами определили, что должно быть или что уже есть инвестиционно привлекательного в каждом муниципальном образовании нашего региона», – пояснил гость пресс-конференции.

Андрей Михеев добавил, что эти паспорта разрабатывались так, чтобы они были удобными и наглядными для инвестора или бизнесмена, который принял решение прийти в Псковскую область.

Напомним, с апреля 2023 года студенты ПсковГУ совместно с правительством Псковской области выезжали в муниципальные образования региона для сбора информации, чтобы отразить инвестиционную привлекательность по основным запросам инвестора посредством разработки типовой формы и визуального образа инвестиционных паспортов муниципальных образований Псковской области.