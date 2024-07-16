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Общество

Жару до 31 градуса и дождь прогнозируют в Псковской области 17 июля

Переменная облачность ожидается в Псковской области 17 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём же ожидаются кратковременные дожди, местами – грозы.

Ночью будет дуть ветер южных направлений, днём – западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозах – порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +26 до +31 градуса.

Атмосферное давление будет низким.

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