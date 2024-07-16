Чемпионат и Кубок России по сверхлёгкой авиации пройдут в Псковской области

14:40, 16 июля 2024, ПАИ

Чемпионат и Кубок России по сверхлёгкой авиации пройдут в авиацентре «Серёдка» Псковского района с 18 по 28 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

За награды соревнований в дисциплинах «автожир», «дельталёт» и «микросамолёт» поборются спортсмены, прошедшие отбор, а также команды субъектов России. Псковскую область на состязаниях представят призёры чемпионата Европы 2019 года и чемпионы России.

«В рамках мероприятия зрителям представится возможность пообщаться с пилотами, понаблюдать за подготовкой техники к очередному заданию, изучить её ближе, узнать об особенностях того или иного воздушного судна и даже посидеть в кабине пилота», – отметили в пресс-службе.

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