«Нива» вылетела в кювет после столкновения с «Ладой» в Новоржеве

14:33, 16 июля 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей Niva Chevrolet и Lada Granta произошло на пересечении улиц Пушкинской и Карла Маркса в Новоржеве. После этого Niva опрокинулась в кювет, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По информации Госавтоинспекции, 23-летний водитель Lada Granta не увидел предупреждающего знака и не уступил дорогу Niva.

На месте ДТП работали бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.