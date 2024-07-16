«Нива» вылетела в кювет после столкновения с «Ладой» в Новоржеве
Столкновение двух автомобилей Niva Chevrolet и Lada Granta произошло на пересечении улиц Пушкинской и Карла Маркса в Новоржеве. После этого Niva опрокинулась в кювет, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По информации Госавтоинспекции, 23-летний водитель Lada Granta не увидел предупреждающего знака и не уступил дорогу Niva.
На месте ДТП работали бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
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