Андрей Михеев: Муниципалитеты Псковской области не ограничиваются одной сферой инвестиционного развития

16:33, 16 июля 2024, ПАИ

Муниципалитеты Псковской области не ограничиваются одной сферой инвестиционного развития, заявил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестполитике Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июля.

«Понятно, что все муниципалитеты уникальны. Что касается инвестиционного ресурса, который у них есть, мы старались фокусироваться [в рамках проекта «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края». – ПАИ] на некой специализации всех муниципальных образований. Понятно, что если мы брали Великие Луки, то это промышленный центр. Не забыли, в том числе и про промышленный туризм, чтобы через него делать Великие Луки привлекательными для реализации инвестпроектов. Или когда брали Псковский район, не могли обойти стороной особую экономическую зону «Моглино». Ребята туда съездили и посмотрели всё. Здесь уклон промышленный», – отметил Андрей Михеев.

Ряд районов у нас ассоциируется с туризмом, но не ограничивается только им, заметил спикер пресс-конференции. «Задача была в том, чтобы поискать что-то ещё путём использования базы данных фонда инвестиционного развития, где есть собранный нами набор инвестплощадок. Эти направления некими приоритетами определены, но мы старались этим не ограничиваться», – сказал он.

Напомним, с апреля 2023 года студенты ПсковГУ совместно с правительством Псковской области выезжали в муниципальные образования региона для сбора информации, чтобы отразить инвестиционную привлекательность по основным запросам инвестора посредством разработки типовой формы и визуального образа инвестиционных паспортов муниципальных образований Псковской области.