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Преподаватели ПсковГУ приняли участие в организации и проведении заездов молодёжного форума «Истоки»

В этом году молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» предложил шесть заездов по разным тематическим направлениям. В их числе – «Русское слово», «Юнармейский норматив», «Школа реставратора», «Твой герой», «Истоки. Медиа», «Семейное волонтёрство».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Участниками масштабного события стали более 800 человек со всей России. Для каждого заезда была предложена уникальная тематическая программа, включающая лекции и дискуссии, мастер-классы, интерактивы, встречи со спикерами. В подготовке и проведении мероприятий активное участие приняли преподаватели Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В частности, для заезда «Русское слово», посвящённого актуальным вопросам современного русского языка и литературы, эффективной межкультурной коммуникации и новым возможностям развития диалога культур, представители вуза организовали несколько мастер-классов и присоединились к экспертной дискуссии. Ключевыми темами стали «Культурный код в мемах» и ведение социальных сетей современными педагогами. Участниками заезда стали молодые учёные, преподаватели русского языка и русской литературы, а также студенты и аспиранты, изучающие русский язык.

Серию мастер-классов по формированию мягких навыков преподаватели ПсковГУ провели для представителей движения «Юнармия». В интерактивной и игровой формах участники развивали креативное мышление и эмоциональный интеллект.

В рамках программы заезда «Школа реставраторов» ПсковГУ представил ставший традиционным трек «Школа гуманитаристики» для старшеклассников, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников по истории. Ребята прокачали знания и навыки, необходимые при прохождении письменного и устного туров ВсОШ под руководством опытных членов центрально-предметной методической комиссии.

Для участников заезда «Семейное волонтёрство: передача культурного наследия из поколения в поколение» преподаватели ПсковГУ провели мастер-классы по развитию волонтёрской деятельности в школе. Не обошли вниманием и вопросы финансовой грамотности: представители вуза обсудили с гостями форума актуальную тему «Первые деньги: родительский контроль».

Напомним, в 2022 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а уже в 2023 году состоялось открытие круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в Печорах Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодёжь, но и молодые семьи с детьми. Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других.

В 2024 году центр «Истоки» обрёл второй дом – он располагается на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический» и гостеприимно примет 1000 участников.

Организатором Всероссийского проекта «Истоки. Школа» выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи.

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