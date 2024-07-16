Преподаватели ПсковГУ приняли участие в организации и проведении заездов молодёжного форума «Истоки»

16:52, 16 июля 2024, ПАИ

В этом году молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» предложил шесть заездов по разным тематическим направлениям. В их числе – «Русское слово», «Юнармейский норматив», «Школа реставратора», «Твой герой», «Истоки. Медиа», «Семейное волонтёрство».

Участниками масштабного события стали более 800 человек со всей России. Для каждого заезда была предложена уникальная тематическая программа, включающая лекции и дискуссии, мастер-классы, интерактивы, встречи со спикерами. В подготовке и проведении мероприятий активное участие приняли преподаватели Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В частности, для заезда «Русское слово», посвящённого актуальным вопросам современного русского языка и литературы, эффективной межкультурной коммуникации и новым возможностям развития диалога культур, представители вуза организовали несколько мастер-классов и присоединились к экспертной дискуссии. Ключевыми темами стали «Культурный код в мемах» и ведение социальных сетей современными педагогами. Участниками заезда стали молодые учёные, преподаватели русского языка и русской литературы, а также студенты и аспиранты, изучающие русский язык.

Серию мастер-классов по формированию мягких навыков преподаватели ПсковГУ провели для представителей движения «Юнармия». В интерактивной и игровой формах участники развивали креативное мышление и эмоциональный интеллект.

В рамках программы заезда «Школа реставраторов» ПсковГУ представил ставший традиционным трек «Школа гуманитаристики» для старшеклассников, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников по истории. Ребята прокачали знания и навыки, необходимые при прохождении письменного и устного туров ВсОШ под руководством опытных членов центрально-предметной методической комиссии.

Для участников заезда «Семейное волонтёрство: передача культурного наследия из поколения в поколение» преподаватели ПсковГУ провели мастер-классы по развитию волонтёрской деятельности в школе. Не обошли вниманием и вопросы финансовой грамотности: представители вуза обсудили с гостями форума актуальную тему «Первые деньги: родительский контроль».

Напомним, в 2022 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а уже в 2023 году состоялось открытие круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в Печорах Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодёжь, но и молодые семьи с детьми. Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других.

В 2024 году центр «Истоки» обрёл второй дом – он располагается на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический» и гостеприимно примет 1000 участников.

Организатором Всероссийского проекта «Истоки. Школа» выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи.