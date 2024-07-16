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Общество

Более 1 700 тонн мусора вывез временный регоператор в Псковской области с начала июля

Более 1 700 тонн мусора вывезла в Псковской области компания «Экогрупп» с начала июля, рассказала учредитель компании Анна Краснова на пресс-брифинге в региональном правительстве во вторник, 16 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Анна Краснова. Фото: ПАИ

По её словам, несмотря на то, что организация стала региональным оператором с 1 июля, компания уже с июня активно помогала в разрешении ситуации с мусорным коллапсом. В том числе, были задействованы представители смоленских и московских организаций.

На данный момент объёмы вывоза ТКО в связи с устаканившейся ситуацией сократились в три раза. Кроме того, сократилось и количество свалок с крупногабаритным мусором.

«Точечно выезжаем на места свалок, и необходимая техника привлекается из-за стороны. В том числе, нам помогает убирать администрация города – работаем совместными усилиями. В целом динамика вывоза мусора показательная. По Пскову мы уже вошли в штатный режим, в Псковском районе продолжаем активную работу, сотрудничаем с главой района и главами волостей», – отметила Анна Краснова.

Для перезаключения договоров псковичи могут позвонить по телефонам (8 8112) 20-14-31, 20-14-32 или 122. Кроме того, есть вариант удалённого его переоформления. Это можно будет сделать через сайт «ТКО.Псков.ру» – там прописан алгоритм действий и для физических, и для юридических лиц. «Процесс несложный. Необходимо будет просто приложить пакет документов», – заверила она.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.

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