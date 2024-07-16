Посвященный учёному и музейному деятелю Леониду Творогову семинар пройдёт в Псковском музее-заповеднике

18:49, 16 июля 2024, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике пройдёт научный семинар имени Л. А. Творогова 17 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Семинар, посвящённый учёному и музейному деятелю Леониду Творогову, состоится в древлехранилище Псковского музея-заповедника. Предварять научные доклады будет экскурсия по выставке «Леонид Алексеевич Творогов: 100 лет в науке».

На семинаре со своими докладами выступят специалисты музейного древлехранилища и представители Псковского государственного университета. Доклады посвящены как деятельности Леонида Творогова, так и псковскому историческому наследию.

Также можно посетить выставку «Леонид Алексеевич Творогов: 100 лет в науке» в главном здании Псковского музея (Некрасова, 7, фойе 2-го этажа). Выставка действует последнюю неделю.