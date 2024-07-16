Укладка верхнего слоя асфальта началась на правой половине улицы Юбилейной в Пскове
Укладка верхнего слоя асфальта началась на правой половине улицы Юбилейной. С 22 июля дорожники перейдут на левую сторону дороги, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«В связи с этим автобусы № 22 и 16, следующие из микрорайона Овсище, не будут заезжать на улицу Кузбасской Дивизии. Остановочные пункты в Крестках временно отменяются. Ближайшие остановки для жителей микрорайона – «Нива» и «Библиотека им. Григорьева», – говорится в сообщении.
По словам главы города, такая схема движения будет действовать до окончания работ, но не более недели.
«Прошу планировать поездки с учётом дорожной обстановки и приношу извинения за возможные неудобства. Осталось подождать совсем немного», – подчеркнул Борис Елкин.
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