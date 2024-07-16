Укладка верхнего слоя асфальта началась на правой половине улицы Юбилейной в Пскове

18:54, 16 июля 2024, ПАИ

Укладка верхнего слоя асфальта началась на правой половине улицы Юбилейной. С 22 июля дорожники перейдут на левую сторону дороги, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«В связи с этим автобусы № 22 и 16, следующие из микрорайона Овсище, не будут заезжать на улицу Кузбасской Дивизии. Остановочные пункты в Крестках временно отменяются. Ближайшие остановки для жителей микрорайона – «Нива» и «Библиотека им. Григорьева», – говорится в сообщении.

По словам главы города, такая схема движения будет действовать до окончания работ, но не более недели.

«Прошу планировать поездки с учётом дорожной обстановки и приношу извинения за возможные неудобства. Осталось подождать совсем немного», – подчеркнул Борис Елкин.