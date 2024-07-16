В Пскове мужчина осуждён за незаконный сбыт пневматического оружия

20:23, 16 июля 2024, ПАИ

Вынесен приговор по уголовному делу великолучанина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж). Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что житель Великих Лук разместил в интернете на общедоступном ресурсе объявление о продаже однозарядной нарезной пневматической винтовки с усиленной пружиной, договорился о совершении сделки купли-продажи с покупателем за 18 тысяч рублей и передал указанный запрещённый к свободному гражданскому обороту предмет на территории Пскова.

Суд признал сбытчика виновным и с учётом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов.