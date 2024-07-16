Что ждёт гостей на молодёжном вечере парных танцев «Чай, кофе, потанцуем» 28 июля

21:11, 16 июля 2024, ПАИ

Жителей и гостей Пскова приглашают на молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем», который состоится 28 июля. О том, что ждёт участников мероприятия, рассказал глава Пскова Борис Елкин.

«Здесь вы сможете не только насладиться живым звучанием скрипки и фортепиано, но и выучить 15 танцев различных эпох. А в перерывах между ними для вас выступят музыкальные коллективы нашего города: «Постоянные» и «Капитан Смоллетт». Если устанете танцевать, то у вас будет прекрасная возможность отдохнуть и отточить свои навыки в мастер-классе по коллажу, создав свою индивидуальную картину на тему чая и кофе. Также вас научат оформлять и моделировать фигуры из воздушных шаров», – сказал глава города.

Мероприятие пройдёт в рамках празднования Дня города Пскова. Начало мероприятия в 16:00 в парке возле реки Псковы, на площадке перед Советским мостом.

Ранее глава Пскова назвал самые яркие события, приуроченные ко Дню города. Все новости по теме – в сюжете ПАИ.