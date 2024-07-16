Неспешившийся велосипедист пострадал в ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове
Столкновение велосипедиста с пассажиром и автомобиля Toyota произошло на Октябрьском проспекте в Пскове сегодня, 16 июля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на пешеходом переходе. Велосипедист 2007 года рождения не спешился с велосипеда при пересечении проезжей части.
Молодой человек госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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