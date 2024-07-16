Неспешившийся велосипедист пострадал в ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове

22:20, 16 июля 2024, ПАИ

Столкновение велосипедиста с пассажиром и автомобиля Toyota произошло на Октябрьском проспекте в Пскове сегодня, 16 июля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на пешеходом переходе. Велосипедист 2007 года рождения не спешился с велосипеда при пересечении проезжей части.

Молодой человек госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.