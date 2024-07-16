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Общество

Мероприятия к 80-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошли в Красногородском районе

Торжественный митинг в честь 80-летия со дня освобождения Красногородского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны прошёл в деревне Покровское. Об этом пишет районная газета «Заря».

Мероприятие прошло у воинского мемориала, посвящённого воинам-землякам и воинам-освободителям 30-й гвардейской Краснознамённой Рижской стрелковой дивизии.

Жителей и гостей Покровского края поздравили с праздником председатель ТОС «Покровское» и председатель МО «Союз женщин России» Красногородского муниципального округа Жанна Тарасова, председатель МО политической партии «Единая Россия» деревни Покровское Галина Нефёдова, заслуженный учитель РФ Людмила Понизовская. От лица патриотов, волонтёров культуры деревни Покровское, участников поискового движения прозвучали слова благодарности в адрес старшего поколения, защитников Отечества.

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, зажгли у мемориала свечи памяти и возложили к подножию монумента живые цветы и венки.

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