День этнографа отмечают в России

07:05, 17 июля 2024, ПАИ

Профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ отмечают в России 17 июля, сообщает calend.ru.

Дату приурочили ко дню рождения антрополога, этнографа, путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

Согласно некоторым данным, праздник начали отмечать в СССР в 1970-1980-х годах. Это стало возможным благодаря инициативе заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского госуниверситета Рудольфа Итса.

На данный момент День этнографа не является официальным праздником.