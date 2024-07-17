О погоде в европейской части России рассказали синоптики

08:00, 17 июля 2024, ПАИ

Какой будет погода в европейской части России в ближайшие дни, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Жара на Русской равнине выйдет на пик. Сегодня даже в заполярных районах столбики термометров дотянутся до +20…+25 градусов. В средней полосе преобладающая дневная температура составит +28…+33 градуса. А в эпицентре перегрева по-прежнему останется юг страны – здесь воздух опять прогреется, словно в Африке, до +36…+41 градуса», – отмечают синоптики.

При этом рассчитывать на изменения в погоде не стоит, добавляют специалисты. «Завтра в северной половине Европейской России будет смещаться атмосферный фронт, несущий вместе с дождевыми облаками более свежий атлантический воздух. Но южные регионы это вторжение обойдет стороной, так что экстремальная жара здесь задержится по меньшей мере до конца недели», – предупреждают в «Фобосе».