Обновлённую библиотеку «Родник» в Пскове планируют открыть в конце сентября

09:00, 17 июля 2024, ПАИ

Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова в рамках президентского нацпроекта «Культура», сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина













«Мягкие пуфы и удобные кресла постепенно занимают свои места, просторные стеллажи заполняются новыми книгами, готовится к работе мультимедийное оборудование. Пока в помещениях библиотеки царит творческий беспорядок, но уже сейчас можно представить, как будут выглядеть зона чтения для взрослых и детский абонемент, творческая территория для игр и мастер-классов и зона молодежных активностей», – отметил глава Пскова.

Открытие обновленной библиотеки запланировано на 26 сентября.