Обновлённую библиотеку «Родник» в Пскове планируют открыть в конце сентября
Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова в рамках президентского нацпроекта «Культура», сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
«Мягкие пуфы и удобные кресла постепенно занимают свои места, просторные стеллажи заполняются новыми книгами, готовится к работе мультимедийное оборудование. Пока в помещениях библиотеки царит творческий беспорядок, но уже сейчас можно представить, как будут выглядеть зона чтения для взрослых и детский абонемент, творческая территория для игр и мастер-классов и зона молодежных активностей», – отметил глава Пскова.
Открытие обновленной библиотеки запланировано на 26 сентября.
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