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Общество

Обновлённую библиотеку «Родник» в Пскове планируют открыть в конце сентября

Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова в рамках президентского нацпроекта «Культура», сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

  • Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Завершающий этап модернизации проходит в библиотеке «Родник» Пскова
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

«Мягкие пуфы и удобные кресла постепенно занимают свои места, просторные стеллажи заполняются новыми книгами, готовится к работе мультимедийное оборудование. Пока в помещениях библиотеки царит творческий беспорядок, но уже сейчас можно представить, как будут выглядеть зона чтения для взрослых и детский абонемент, творческая территория для игр и мастер-классов и зона молодежных активностей», – отметил глава Пскова.

Открытие обновленной библиотеки запланировано на 26 сентября.

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