Быт бойцов Красной армии и техника времён Великой Отечественной войны: под Псковом покажут реконструкцию боя 1944 года

09:55, 17 июля 2024, ПАИ

Военно-исторический фестиваль, приуроченный ко Дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, пройдёт 21 июля в Островском районе, сообщила ПАИ команда организаторов фестивалей «Забытый подвиг».

Фестиваль состоится в деревне Холматка в мемориальном комплексе «Линия Сталина». В нём примут участие реконструкторы из разных городов России.

В прошлом году 5 000 человек приняли участие в фестивале, задача которого - пробудить у молодёжи интерес к изучению истории, отметил председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

Мероприятие будет посвящено Псковско-Островской наступательной операции, в ходе которой 23 июля и был освобождён Псков. Гостей фестиваля ждут интерактивные площадки, демонстрирующие быт бойцов Красной армии и вермахта, полевой госпиталь и техника времён Великой Отечественной войны.

Фестиваль начнётся в 12:00, реконструкция – с 13:00. Вход на мероприятие свободный.