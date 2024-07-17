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Спорт

Псковичка завоевала три золота на муниципальном кубке по конному спорту

Псковичка Александра Михайлова завоевала три золотые награды на Кубке главы администрации Лужского муниципального района по конному спорту. Соревнования прошли в Луге 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации конного спорта Псковской области.

Псковичка завоевала три золота на муниципальном кубке по конному спорту. Фото: Федерация конного спорта Псковской области

Александра Михайлова заняла первое место в конкуре с высотой препятствий 70, 80 и 90 сантиметров.

Кроме того, псковская спортсменка Ангелина Овчинникова завоевала две серебряные награды с высотой препятствий 110 и 120 сантиметров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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