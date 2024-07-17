Псковичка завоевала три золота на муниципальном кубке по конному спорту
Псковичка Александра Михайлова завоевала три золотые награды на Кубке главы администрации Лужского муниципального района по конному спорту. Соревнования прошли в Луге 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации конного спорта Псковской области.
Александра Михайлова заняла первое место в конкуре с высотой препятствий 70, 80 и 90 сантиметров.
Кроме того, псковская спортсменка Ангелина Овчинникова завоевала две серебряные награды с высотой препятствий 110 и 120 сантиметров.
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