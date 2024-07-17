Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны благоустроили в Пушкиногорском районе

10:56, 17 июля 2024, ПАИ

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны пушкиногорцам благоустроили в деревне Горелик Пушкиногорского района, пишет газета «Пушкинский край».

Памятник был установлен в 1970 году. С этих времён он ни разу капитально не реставрировался, что привело к разрушению монумента. В этом году его отреставрировали – очистили и обновили памятные плиты с именами воинов и названиями деревень, обустроили опорную плиту из монолитного бетона и покрытие из брусчатки, а также убрали деревья.

Памятник был отремонтирован в рамках региональной программы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений». Помимо этого, в этом году проведут работы на воинских захоронениях в деревнях Белаи, Каврино и в селе Велье, отметила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.