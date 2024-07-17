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Шахматисты Псковской области принимают участие в фестивале в Карелии

Шахматисты Псковской области принимают участие в фестивале «Карельская сказка», который проходит в Петрозаводске с 14 по 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в шахматном клубе «Анлим».

Шахматисты Псковской области принимают участие в фестивале к Карелии. Фото: шахматный клуб «Анлим»

Фестиваль собрал около 300 участников из 19 регионов России, а среди его почётных гостей – олимпийский чемпион, тренер десятого чемпиона мира Бориса Спасского Сергей Балашов.

В рамках мероприятия проходят этап детского Кубка России, а также этап Гран-при России по рапиду и блицу среди ветеранов «Кубок Вяйно Яаккимайнена». Кроме того, фестиваль сопровождается чередой турниров по шведским шахматам, шахматам Фишера и конкурсов.

Псковскую область на соревнованиях представляют Валентин Власов, Игорь Наумов и члены шахматного клуба «Анлим» Максим Марин, Анастасия Филиппова и Николай Никитин. Судейство Кубка Карелии обеспечивает пскович Святослав Самсонов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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