Шахматисты Псковской области принимают участие в фестивале в Карелии

11:21, 17 июля 2024, ПАИ

Шахматисты Псковской области принимают участие в фестивале «Карельская сказка», который проходит в Петрозаводске с 14 по 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в шахматном клубе «Анлим».

Фестиваль собрал около 300 участников из 19 регионов России, а среди его почётных гостей – олимпийский чемпион, тренер десятого чемпиона мира Бориса Спасского Сергей Балашов.

В рамках мероприятия проходят этап детского Кубка России, а также этап Гран-при России по рапиду и блицу среди ветеранов «Кубок Вяйно Яаккимайнена». Кроме того, фестиваль сопровождается чередой турниров по шведским шахматам, шахматам Фишера и конкурсов.

Псковскую область на соревнованиях представляют Валентин Власов, Игорь Наумов и члены шахматного клуба «Анлим» Максим Марин, Анастасия Филиппова и Николай Никитин. Судейство Кубка Карелии обеспечивает пскович Святослав Самсонов.

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