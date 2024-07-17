Псковичка заняла третье место на летней Спартакиаде учащихся России по самбо

11:54, 17 июля 2024, ПАИ

Псковичка заняла третье место на летней Спартакиаде учащихся России по самбо, которая прошла в Краснодаре с 14 по 17 июля. Об этом сообщается в группе «Самбо Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Уроженка Пскова Диана Бабаева заняла третье место в весовой категории до 59 килограммов. Всего в этой весовой категории состязались шесть спортсменок. Первое место заняла Валерия Козлова, второй стала Виктория Нетребо.

Диана Бабаева участвует в соревнованиях от екатеринбургской спортшколы «Родина».

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