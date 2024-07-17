Житель Палкинского района заплатил 38 тысяч рублей за несуществующие золотые часы

12:40, 17 июля 2024, ПАИ

Мошенник, разместивший объявление на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах, обманул жителя Палкинского района. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Неизвестный разместил объявление о продаже золотых часов. Житель Палкинского района оплатил их полную стоимость в размере 38 тысяч рублей. Но товар покупателем так и не был получен, а продавец не отвечал на звонки и сообщения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ.