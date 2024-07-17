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Общество

Представители муниципалитетов Псковской области окончили федеральную «Школу мэров»

Итоги обучения первого выпуска «Школы мэров» подвели в Москве. Эту программу, направленную на развитие муниципального кадрового управленческого резерва, разработали по поручению президента Владимира Путина. Проект реализовала ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации главы государства и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом сообщает ВШГУ Президентской академии.

Отметим, что «Школу мэров» в том числе прошли глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, который подготовил проект по совершенствованию организации для населения банных услуг в условиях низкой бюджетной обеспеченности, а также глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» с проектом «Совершенствование процесса подачи жителями многоквартирных домов обращений о проблеме дворовых территорий» Александр Афанасьев.

«Школу мэров», в том числе, прошёл глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Фото из телеграм-канала Ивана Белугина

Перед тем как кандидаты начали учиться, они прошли многоступенчатый отбор. В ходе него на уровне глав субъектов России отобрали 565 кандидатов. В итоге был отобран 161 слушатель, среди которых были главы муниципалитетов, заместители глав и представители региональных органов власти и организаций.

Всего обучающие модули прошли в десяти регионах: Москве, Кемеровской, Тульской, Сахалинской, Нижегородской, Тульской и Московской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан и в Ставропольском крае.

В течение восьми месяцев участники проекта знакомились с лучшими практиками муниципалитетов. В итоге после этого они разрабатывали и представляли авторские управленческие решения.

Все эти проекты, которых было 157, направлены на оптимизацию и модернизацию муниципального управления в различных сферах. Среди них: благоустройство территорий, обращение с ТКО и уборка мусора, ЖКХ, транспортное обслуживание, управление муниципальным жилищным фондом, привлечение инвестиций, муниципальные услуги и взаимодействие с жителями, развитие территорий.

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